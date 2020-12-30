Под стенами Харьковского горсовета проходят пикеты

Сегодня под стенами Харьковского городского совета, где в 12:00 должна состояться внеочередная сессия, проходят несколько пикетов.

Перед заседанием сессии возле мэрии собралось несколько десятков человек - около тридцати активистов, представителей радикальных групп и патриотических групп пикетировали сессию горсовета.

Пикетирующие настаивают на том, что Геннадий Кернес не достоин того, чтобы его имя увековечили, и просят не рассматривать этот вопрос на сессии.

Они также протестуют против обязательного использования льготных e-ticket для проезда в общественном транспорте в Харькове.

Напомним, сегодня, кроме вопроса об увековечивании памяти мэра, депутаты рассмотрят вопросы регламента горсовета и правки в бюджет на 2021-й год.