Возле Конного рынка нет тротуара - харьковчане негодуют

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой расширить пешеходную площадку около Конного рынка.

"В настоящее время на территории Конного рынка открылся новый рынок оптовой торговли. Построена достаточно большая парковка и обустроены въезды для автомобилей. Однако застройщики совершенно забыли о пешеходах.

То пространство, которое они оставили для людей, идущих пешком, назвать тротуаром не поворачивается язык. На нем даже стоящим там тесно.

Прошу привести данный тротуар в соответствие с общегородскими нормами застройки!

Кроме того прошу высадить на вышеуказанной территории рынка и парковки как минимум 5 деревьев, взамен срезанных в процессе постройки данного объекта", - говорится в тексте прошения.

Если петиция наберет в течение 90 дней не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.