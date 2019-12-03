Возле Конного рынка нет тротуара - харьковчане негодуют

03 декабря 2019 г. 14:25
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На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой расширить пешеходную площадку около Конного рынка. 

"В настоящее время на территории Конного рынка открылся новый рынок оптовой торговли. Построена достаточно большая парковка и обустроены въезды для автомобилей. Однако застройщики совершенно забыли о пешеходах.

То пространство, которое они оставили для людей, идущих пешком, назвать тротуаром не поворачивается язык. На нем даже стоящим там тесно.

Прошу привести данный тротуар в соответствие с общегородскими нормами застройки!

Кроме того прошу высадить на вышеуказанной территории рынка и парковки как минимум 5 деревьев, взамен срезанных в процессе постройки данного объекта", - говорится в тексте прошения. 

Если петиция наберет в течение 90 дней не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

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