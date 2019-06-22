Возле консульства РФ прошел пикет в поддержку Грузии (видео)

Возле консульства Российской Федерации в Харькове прошел пикет в поддержку Грузии из-за событий, происходящих в стране с 20 июня.
В акции приняли участие несколько десятков человек.
В руках люди держали украинские и грузинские флаги, а также плакаты с лозунгами: «Украина и Грузия – вместе!», «Руки прочь от Грузии и Украины!»
Митингующие исполнили гимны Украины и Грузии.
Соответствующее видео и фото опубликовали в соцсетях участники акции.
Охрану общественного порядка осуществляла полиция.
Акция протеста прошла без каких-либо нарушений.
Напомним, в четверг, 20 июня, вечером глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ходе 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) занял кресло главы грузинского парламента в зале заседаний.
Затем Гаврилов покинул здание под охраной и вместе с делегацией РФ срочно улетел из страны.
В результате в Тбилиси начались протесты, и протестующие ворвались на территорию парламента.