Возле Мемориала жертвам голодомора Фельдман Экопарк построит часовню

На территории Фельдман Экопарк, расположенной рядом с Мемориалом жертвам Голодомора, будет построен историко-культурно-образовательный комплекс, частью которого станет православная часовня для поминания памяти невинных жертв. Как сообщили в Экопарке, ее строительство планируется начать в ближайшее время.

Историко-культурно-образовательный комплекс будет создаваться на территории, которую сейчас временно занимает «Долина альпака». Он будет включать в себя серьезные образовательные проекты, в т.ч. музеи и выставки под открытым небом, будет знакомить с историей Украины и культурой народов мира, привлекать креативную молодежь. Кроме того, там будут размещены образовательно-информационные стенды, касающегося трагического прошлого, в частности, о Голодоморе и Холокосте, а также о правах животных и о ценности жизни всех обитателей нашей планеты.

«Учитывая соседство с мемориалом, к созданию комплекса подойдут со всей серьезностью, в частности, будет построена часовня для поминания жертв Голодомора. Да и в целом Фельдман Экопарк всегда уделял внимание теме памяти жертв Голодомора. В День памяти жертв Голодомора (28 ноября) в Экопарке, как и всегда, не будет развлекательных мероприятий. На центральной аллее наши сотрудники и гости зажгут свечи в память о погибших. Мы ежегодно, и в этом году также, проводим работы по благоустройству Мемориала. Весной, например, мы высадили возле него можжевельник и другие декоративные растения, их даже пришлось охранять, так как несознательные граждане норовили их выкопать и присвоить, - рассказал адвокат Фельдман Экопарк Алексей Стовба. – Поэтому мне совершенно непонятны те обвинения в неуважении к памяти жертв, которые сейчас звучат в наш адрес в телеграм-каналах и некоторых СМИ. В Киеве пабы спокойно соседствуют с мемориальным комплексом Голодомору, а наш экологический проект почему-то вызвал такую реакцию. Считаю, что они инспирированы политиканами правого толка с целью опорочить нашу репутацию и получить дивиденды от разжигания национальной и религиозной розни. Мы этого не допустим. После выборов о некоторых политиках начнут забывать. Поэтому они хотят напомнить о себе. При этом на то, что в радиусе километра от Мемориала есть развлекательные заведения, рестораны, другие коммерческие объекты внимания не обращают. Как и на то что в Экопарке проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, ветераны АТО. То есть здесь не только чтят память о жертвах прошлого, но и помогают тем, кто в этом нуждается сейчас».

Алексей Стовба подчеркнул, что то, что Мемориал жертвам Голодомора соседствует с территорией Фельдман Экопарк, уже используется для привлечения внимания людей к памяти об этой трагедии. Во время Бала хризантем, на котором побывали сотни тысяч людей из всех регионов Украины, гиды Экопарка рекомендовали гостям побывать и на расположенном рядом Мемориале.

Он также отметил, что Фонд Александра Фельдмана, проектом которого является Фельдман Экопарк, уже почти четверть века занимается вопросами исторической памяти и толерантности: им реализованы проекты «Память и благодарность», «Наследие», Институт прав человека и толерантности, «Музей религий». Фонд участвовал в проекте по созданию парка Голодомора в Израиле. В Галерее «АВЭК» проходила выставка рассекреченных архивных документов о трагедии Голодомора, в рамках которой состоялся всеукраинский круглый стол историков, оказавший существенное влияние на инициацию процесса мирового признания Голодомора 1932–33 годов геноцидом украинского народа.