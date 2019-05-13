Возле палатки волонтеров коммунальщики установили забор: активисты разобрали ограждение

13 мая 2019 г. 11:24
Автор: Лариса Говина
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Сегодня утром, 13 мая, волонтерскую палатку «Все для победы», которая установлена на площади Свободы, начали ограждать металлическим забором для аварийных работ рабочие КП «Харьковские тепловые сети».

Также на место прибыла специализированная техника.

При этом коммунальщики ответили, что у них плановый ремонт теплостей, и  из-за этого якобы возникла необходимость обследования аварийного участка теплотрассы, который проходит под площадью.

Однако менее чем через час активисты разобрали ограждение и аккуратно сложили его неподалеку.

Сейчас на месте присутствуют активисты и полиция.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, палатка волонтеров может находиться на площади до 31 декабря 2019 года, поскольку именно до этой даты на нее выдано разрешение.

По его словам, коммунальные службы уничтожить палатку не могут, и она не мешает и движению транспорта.

Сейчас у палатки круглосуточно дежурят правоохранители, а также установлены четыре камеры видеонаблюдения.

 

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