Возле палатки волонтеров на площади Свободы собираются харьковчане

Сегодня, 12 мая, на площади Свободы состоится акция в защиту волонтерской палатки "Все для перемоги".
Об этом в соцсетях сообщили активисты-организаторы акции.
"В 12:00 объявляется максимальный сбор возле палатки на площади Свободы! Все на защиту Символа Революции Достоинства в Харькове! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, сейчас количество людей возле палатки увеличивается.
Также на месте присутствует полиция.
Как сообщили активисты в соцсетях, на месте они обсудят дальнейший план действий.
Также они планируют зайти в отель "Националь" - к мэру Харькова Геннадию Кернесу.
Ранее сообщалось, что волонтерскую палатку на площади Свободы взяли под круглосуточную охрану.