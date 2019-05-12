Возле палатки волонтеров на площади Свободы собираются харьковчане

12 мая 2019 г. 12:15
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Сегодня, 12 мая, на площади Свободы состоится акция в защиту волонтерской палатки "Все для перемоги".

Об этом в соцсетях сообщили активисты-организаторы акции.

"В 12:00 объявляется максимальный сбор возле палатки на площади Свободы! Все на защиту Символа Революции Достоинства в Харькове! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, сейчас количество людей возле палатки увеличивается.

Также на месте присутствует полиция.

Как сообщили активисты в соцсетях, на месте они обсудят дальнейший план действий.

Также они планируют зайти в отель "Националь" - к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Ранее сообщалось, что волонтерскую палатку на площади Свободы взяли под круглосуточную охрану.

 

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