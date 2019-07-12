Возле памятника Жукова сегодня пройдет акция протеста

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12 июля 2019 г. 9:05
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Сегодня, 12 июля, в Немышлянском районе пройдет пикет возле восстановленного памятника Жукову.

Об этом организаторы мероприятия сообщают на странице в Facebook.

"Харьковская городская власть, нагло нарушая Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов", установила бюст Георгия Жукова. В 18:30 собираемся возле монумента, чтобы выразить протест", - призывают организаторы в соцсетях.

По предварительной информации, в пикете примут участие общественные организации "Світанок", "Традиция и порядок", "Фрайкор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и обычные харьковчане.

Напомним, вчера в Харькове восстановили памятник маршалу Жукову, который был снесен 2 июня.

 

 

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