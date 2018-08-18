Возле сквера «Стрелка» перекроют движение

18 августа 2018 г. 10:13
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С 9:00 20 августа до 9:00 28 августа будет запрещено движение транспорта по пер. Банному, на участке от пл. Рыбной до пл. Павловской.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Это связано с проведением в сквере «Стрелка» праздничных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и 27-й годовщины независимости Украины, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

В это время автобус №304э будет объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Гагарина так: - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту. 

 

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