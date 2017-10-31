Возле стадиона «Металлист» закроют движение транспорта и продлят работу метро

Работа Харьковского метрополитена в ночь с 1 на 2 ноября будет продлена до 1:00 2 ноября, передает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча группового этапа Лиги чемпионов между командами ФК «Шахтер» - ФК «Фейеноорд» (Нидерланды).

Кроме того, с 19:00 1 ноября до 00:30 2 ноября будет закрыто движение транспорта по ул. Молочной, на участке от пр. Московского до пр. Гагарина, пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой.

Также в это время маршруты некоторых автобусов изменятся следующим образом:

автобусы №68э и 232э изменят конечную остановку «Ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;

автобус №260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом:

- ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»); высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева».

Также изменятся маршруты таких автобусов:

автобус №11э: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский и далее по маршруту;

автобус №211э:

- в направлении ул. Академика Павлова: ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

в направлении ул. Гольдберговской: пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

автобус №231э: пр. Московский - ул. Академика Павлова и далее по маршруту;

автобус №244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

автобус №251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

Кроме того, пассажирский автотранспорт, идущий от станций метрополитена по основным направлениям, будет работать до 1:00 2 ноября.

Также с 19:00 1 ноября до 00:30 2 ноября будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. В связи с этим движение трамвая №5 для объезда будет организовано следующим образом: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.