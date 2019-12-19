Возле Верховной Рады вновь проходит акция протеста

У центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции проходит акция горняков.

Сейчас на площади собрались около 60 человек.

Часть митингующих одета в шлемы.

Некоторые держат флаги с символикой Независимого профсоюза горняков Украины. На площади до сих пор стоит сцена, которая была установлена во время акции аграриев.

Со сцены никто не выступает, только из колонок звучат песни.

Здание парламента продолжают усиленно охранять полицейские и бойцы Нацгвардии. В частности, кордон правоохранителей стоит вдоль забора, которым разграничена площадь Конституции.

