Возложение цветов и слова благодарности военным. В Харькове отметили День защитника Украины

Харьковчане возле монумента Защитникам Украины собираются с самого утра. С национальными флагами и цветами. Гражданские - в вышиванках, военные и силовики - в парадной форме. 14 октября - важнейший день для Украины, говорит глава объединения ветеранов АТО, Виктор Волчелюк. Праздник олицетворяет доблесть и героизм. Кроме того, христиане восточного обряда отмечают праздник Покрова. А именно Пресвятая Богородица считалась покровительницей и защитницей украинского казачества, а теперь и украинского войска.

Виктор Волчелюк, глава совета ГО «Спілка ветеранів АТО»:

Це свято, дійсно, визначальне для України, воно символізує незламність українського духу, патріотизм, героїзм патріотів, захисників України, які стали на захист територіальної цілісності, незалежності України.

Волонтеры, которые помогают украинским военным с начала боевых действий на Востоке, говорят - сейчас нужно активно заниматься реабилитацией тех, кто вернулся с войны и обеспечивать армию всем необходимым. Участница музыкального батальона "HELP ARMY" Анжела Денисенко с 14-го года регулярно вместе с другими волонтерами ездит на передовую. Бойцам привозят не только вкусности и нужные в быту вещи, но и украинские песни - чтобы поддержать воинов и поблагодарить их за службу.

Анжела Денисенко, волонтерка музыкального батальона "HELP ARMY":

Були концерти навіть під обстрілами. Чутно автоматні черги, але ми розуміли, що це найменше, що ми можемо зараз хлопцям дати - підтримати їх. Показати, що не боїмось. Якщо наша солов'їна мова і наш спів надасть хлопцям енергії, то ми будемо співати до останнього подиху.

Всех, кто погиб за единство и независимость Украины, харьковчане почтили минутой молчания.

Курсанты Нацгвардии под звучание гимна несколько раз стреляют в небо в память о погибших воинах. Военные, правоохранители и спасатели кладут цветы и склоняют колено в знак уважения.

Военные и волонтеры говорят и о важности военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Будущих защитников и защитниц Украины готовят в харьковских военных лицеях и ВУЗах, в школах региона проводят уроки патриотизма, в разных районах области появляются специализированные клубы.

Дмитрий Гурин, руководитель детского десантно-спортивного клуба:

Зараз я покажу вам один момент, і ви поймете, що це важливо для нашої України, для спільної перемоги і щоб в Україні був мир. Оцей хлопчик совершив парашютний прижок в тандемі із інструктором, в 9 років, висота 4 тисячі 200 метров. У 19-му році, коли були випуск лейтенантів, кожного року з усіх училищ, отримав медаль канадську "За хоробрість".

На следующий день после праздника, на пленарном заседании сессии областного совета, 15 октября, депутаты собираются выделить из бюджета 17 миллионов гривен для участников боевых действий на Востоке и семей погибших.