Возьмет ли природа своё и ждать ли Харькову новых погодных аномалий?

Аномально теплая зима в Харькове и более того, синоптики уверяют - 2019 был самым теплым годом с среднегодовой температурой в +10.3 градусов. До этого первое место по словам специалистов занимал 2010-й с этим же показателем в +9,8, впрочем, тогда было слишком знойное лето. И уже в этом году синоптики по словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра Евгении Ляшенко зафиксировали новый температурный рекорд - второго февраля воздух в городе прогрелся до +10.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра

На данный момент у нас идет аномалия с температурой от трех до шести градусов, то есть в сторону выше нормы идет такну и примерно так же это и будет. В отдельные дни, конечно, температура будет уходить в минус, но совсем в небольшой, скорее это будет достаточно большой плюс. например уже где-то под конец февраля мы уже ждем порядка шесть - восемь градусов тепла в Харькове.

Синоптики говорят столь значительного снега, выпавшего на прошлой неделе уже скорее всего не будет, и можно с уверенностью сказать, что погода приближается к весенней. Горожане же такой зиме удивляются, говорят давно не помнят такой сухой и солнечной погоды в это время года.

Евгения

Такої зими ще не було зовсім це точно. Не було років 20 назад, десь так, щоб у лютому було тоже тепло і дехто вже умудрився і картоплю посадить. Погода гарна, ну зима нетипова, да. Зима, мабуть будем ми бідні пізніше, по-весні і літом.

Дарья

Слухайте, ну прекрасно, якщо в тебе гарний настрій то немає різниці яка в тебе погода. Ну, звичайно хотілося б сніжної, але й така підійде.

Но вот синоптики переживают, что из-за глобального потепления, которое, собственно, и влияет на такие температурные аномалии природа все же должна где-то сбалансировать погоду. Поэтому снег или, к примеру морозы могут совершенно неожиданно застать Харьков когда-либо.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра

Все возможно, в том то и дело, почему и боимся раз была такая теплая зима где-то должно обязательно выстрелить, вот. Когда это выстрелит? В марте или в апреле? Это трудно сказать. Или это будут глубокие заморозки в мае? Все может быть и даже в июне все может быть.

По прогнозам синоптиков в городе на неделе ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица. Так завтра, 18 февраля, без осадков. Столбик термометра покажет -2 ночью и +5 градусов днем. В среду ночью будет от -2 до +3, днем ​​воздух прогреется до 7 градусов тепла. 20 февраля будет подобная погода. И уже в пятницу местами ожидаются небольшие осадки. Днем столбик термометра поднимется до 5 градусов с отметкой «+».