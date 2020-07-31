Возобновление автобусных рейсов Харьков-Москва ®

Сегодня добраться из Харькова в Москву можно практически только на автобусе.

На портале «Rosukrbus» можно узнать все про автобус Харьков Москва. Отправление, маршрут, остановки в пути, цены, наличие билетов.

Первый рейс: отправляется из Харькова в 7:30, от станции м. Индустриальная, в четверг и воскресенье. Прибытие в Москву на станцию м. Котельники в 6:00. Автобус Мерседес Вито, восьмиместный микроавтобус, комфортный и безопасный.

Время в пути приблизительно 16 с половиной часов.

Автобус следует из г. Бахмут, Донецкой области, с заходом в г. Харьков. Поэтому билеты стоит приобрести заблаговременно. Небольшой багаж можно провезти бесплатно.

Время в пути примерно 16 часов 20 минут. Автобус следует через Белгород, Старый Оскол и Воронеж.

Прибытие в Москву на станцию м. Котельники в 6:00.

Перевозчик компания «Софи-Тур».

Второй рейс: отправление от автовокзала г. Харькова. Такой же удобный микроавтобус, провоз багажа бесплатно.

Рейс начинается в 13:00, время в пути примерно 15 часов 30 минут. Автобус следованием Мелитополь Москва, маршрут через Орел и Тулу.

Прибытие в Москву в 6:00, станция м. Дмитрия Донского. Протяженность маршрута практически одинакова, и для утреннего, и для дневного рейса, составляет чуть менее 1200 км.

Перевозчик частное лицо.

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса купить билеты на автобус Харьков Москва могут только граждане Украины с видом на жительство в России, граждане РФ, те, кто едут на похороны, или имеют в России близких родственников.

Стоимость билета на сегодняшний день стала значительно дороже, порядка 1500-2000 гривен. Стоимость провоза багажа включена в стоимость билета.

На итоговую цену влияет прежде всего кризис, и то, что перевозчиками выступают частные компании и физические лица.

Оплатить билеты можно:

онлайн, с помощью банковской карты;

наличными на месте посадки;

в банкоматах Приват Банка;

оплата банковской картой на месте отправления.

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