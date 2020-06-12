Возобновление международного авиасообщения: страны, куда можно полететь украинцам

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня. Соответствующую инфографику он обнародовал в своем Telegram-канале.

Согласно информации министра, с 15 июня украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней - в Великобританию без ограничений на границе и тестированием после прибытия - в Турцию.

Также с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием после прибытия. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.