Возобновление работы харьковского метрополитена: пассажиров без маски пускать не будут

Ранее сообщалось, в понедельник, 25 мая, в Харькове возобновит работу метро.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, в связи с продолжающимся масочным режимом из-за карантина по коронавирусу пассажиров без средств индивидуальной защиты в метро пускать не будут.

«В соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета №132 от 22.05.2020 года коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» возобновляет перевозки пассажиров с 5:30 25 мая.

Также информируем, что доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски - запрещено!

Помните, что именно от вас зависит ваша жизнь и здоровье других пассажиров!», - сказано в сообщении.

Напомним, харьковский метрополитен из-за карантина в связи с коронавирусом прекратил свою работу 17 марта.