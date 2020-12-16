Возрастные ограничения для госслужащих сняты - они могут оставаться на должностях до 70 лет

16 декабря 2020 г. 12:54
Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/rada-snyala-vozrastnye-ogranicheniya-gossluzhashchih-1608109974.html
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Верховная рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 во втором чтении одобрили 260 парламентариев. За документ проголосовали 300 нардепов.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Напомним, данный закон Рада одобрила за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.

 

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