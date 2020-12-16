Возрастные ограничения для госслужащих сняты - они могут оставаться на должностях до 70 лет

Верховная рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 во втором чтении одобрили 260 парламентариев. За документ проголосовали 300 нардепов.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Напомним, данный закон Рада одобрила за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.