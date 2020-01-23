Возросло число жертв нового коронавируса в Китае (карта распространения заболевания)

Количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом, сообщает Sky News со ссылкой на данные местных властей.

"Количество людей, умерших из-за нового вируса, в Китае возросло до 25, а общее количество случаев заражения - до 616", - говорится в сообщении.

Город Ухань, который считается эпицентром вспышки вируса и в котором проживает 11 млн человек, сейчас полностью закрыт: все транспортное сообщение с ним, включая железную дорогу, автобусы, метро и паромы, было приостановлено. Жителям города дано указание носить маски в общественных местах и на работе.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус передается от человека к человеку.

Ранее об обнаружении инфицированных этим недугом сообщали на Филиппинах, в Таиланде, Японии, Южной Корее и на Тайване. Также об обнаружении первого зараженного новым коронавирусом пациента накануне заявляли в США. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 января заявил, что в украинских аэропортах до распоряжения Минздрав не будут усиливать проверки в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Кроме того, была опубликована карта распространения смертельного китайского коронавируса. Мониторинговые данные опубликовал BNO News. Издание следит за обновлениями данных о числе заболевших и публикует подробную хронику распространения этого вируса.