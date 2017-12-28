Возвращение домой. Как встречали освобожденных заложников в Харькове

Зинаида Литвинова меряет шагами зал ожидания харьковского аэропорта. Рассчитывает, что сюда должны привезти ее зятя. Роман Фурсов попал в плен месяц назад, во время выполнения боевого задания военный инженерных войск был ранен в плечо и голову. Мужчина попал в больницу в Луганске, где к ранениям прибавилось еще воспаление легких. О тяжелом состоянии Романа его родные узнали случайно из видео в интернете. Очень волновались, войдет ли он в списки на обмен. Теперь его жена и мать поехали в Киев, а Зинаида осталась в Харькове.

Зинаида Литвинова, теща Романа Фурсова:

Я надеюсь, надеюсь, что он хотя бы выйдет. Вот увижу его, его повезут дальше. Я думаю то, что я приехала, для него будет уже поддержкой. Он знает, что я должна быть на работе, я не пошла.

В аэропорт прибыли и родные Алексея Кириченко. Мужчина попал в плен еще в августе 2014-го во время боев под Саур-Могилой. Так что в плену доброволец провел более трех лет. Жена и мать Алексея до встречи с ним решили не общаться с журналистами. Но такое долгожданное возвращение затянулось до глубокой ночи. В Харькове первые вертолеты, на борту которых были освобожденные заложники, приземлились около двадцати двух часов. Всего их было 9. На взлетном поле кроме родных их ждали курсанты университета воздушных сил. Именно здесь смог обнять своих родных и Алексей Кириченко. Освобождение для него стало настоящим чудом, которого он не ожидал еще утром.

Алексей Кириченко:

Для мене це дуже хвилюючий такий день але ця радість не є повною. Тому що не всі хлопці вернулися сюди. Ми за ці рік, два, три, хто скільки сидів, ми стали єдиною сім’єю. І мені, дійсно, поруч не вистачає хлопців, які залишились там.

Позаботиться о тех, кто остался на оккупированной территории в плену боевиков, и в тюрьмах Российской Федерации, пообещали Петр Порошенко и Ирина Геращенко. Кроме поздравлений и благодарности за мужество и стойкость освобожденные пленники получили и обещание, что их товарищей не покинут.

Петр Порошенко, Президент Украины:

Україна своїх не бросає! І цим ми відрізняємось від окупанта, який дуже таємно привозить членів угрупування «их там нет». Я хочу заявити і я впевнений, що хлопці, які залишилися на окупованій території, це почують, ми будемо з подвійною енергією працювати над вашим звільненням.

Ирина Геращенко, представитель Президента в трехсторонней контактной группе:

Це неприпустимо, що залишається ще наші хлопці і дівчата на окупованій території без права на дзвінок, без права на червоний хрест без права побачити рідних. І за це має битись не тільки Україна, а весь світ.

Свои поздравления с освобождением президент завершил гимном, который спел вместе с пленниками. После торжеств освобожденных заложников ожидал военный самолет Ил-76, который доставил их в Киев на встречу с родными.