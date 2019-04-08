Возвращение птиц в их среду обитания

В Фельдман Экопарк состоялся традиционный весенний выпуск птиц и летучих мышей. Более двух тысяч пернатых и несколько сотен рукокрылых выпустили в социально-гуманитарном мультикомплексе. Акция прошла в рамках программы фонда Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных по восстановлению популяций животных и птиц Украины и возвращению в природу редких видов.

Зяблики, чижи, щеглы, лесные кенари, чечетки, коноплянки - более десяти видов пернатых обитателей леса вернули в среду, а вместе с ними еще и две сотни фазанов. Все птицы перед этим прошли реабилитацию в Центре спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк».

Александр Фельдман, народный депутат:

Мы уже делаем это много лет. И, дай бог, чтобы это было всегда. Но я бы хотел бы вернуться к тому, что это все-таки птицы, которых мы забрали у браконьеров. Это птицы, которых мы выкупаем по всем базарам Украины.

Кроме того, специалисты Центра реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк презентовали уникальный вольер кольцеобразной формы. В отличие от обычных вольеров для летучих мышей, имеющих кубическую или куполообразную конструкцию, новый вольер позволяет животным беспрепятственно летать с естественной скоростью. Развлекательная программа выходных также была посвящена охране пернатых и рукокрылых. Во вновь открытой после зимы изостудии на природе рисовали птиц и летучих мышей, а посетители мастер-класса учились делать этих представителей животного мира из бумаги.