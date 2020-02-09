Возвращенные Россией корабли отправляют на ремонт

09 февраля 2020 г. 17:00
Источник: Левый берег
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Возвращенные Россией корабли "Никополь" и "Яны Капу" отправляют на ремонт. Об этом сообщает Министерство обороны.

Катер и буксир отправят на судоремонтный завод на следующей неделе. Катер "Бердянск" станет на ремонт позже.

"20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков.
Захваченные врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина завершила экспертизу возвращенного Россией катера "Бердянск". С него сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

Напомним, в январе ФСБ приостановила следствие по делу захваченных в 2018 году у берегов Крыма украинских моряков, которых освободили в рамках обмена в сентябре 2019 года.

 

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