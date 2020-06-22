Возврат к жесткому карантину: усиление определенных ограничений доверили местным властям

С сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Новая методика состоит из следующих пунктов:

загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Ранее в Минздраве заявили, что с 22 июня будет происходить усиление карантина в тех областях, где это необходимо.

Показатели по COVID-19 могут усилить или ослабить карантин:

по проведению спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

по деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

по работе метрополитена;

по перевозках пассажиров во всех видах сообщений;

по посещению учреждений дошкольного образования;

по работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Отметим, в настоящее время наиболее зараженными регионами остаются: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Добавим, что с сегодняшнего дня уже усиливают карантин в Одессе. В частности, запрещают работать заведениям оздоровления, проводить массовые мероприятия. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на местах для сидения. Вместе с тем, в Минздраве не исключают возможность ужесточения карантина в Закарпатской области. Лидером по количеству новых случаев коронавируса остается Львовская область, в которой продлили карантин до 22 июня. Сегодня местные власти рассмотрят возможность ослабления карантина в регионе.