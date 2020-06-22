Возврат к жесткому карантину: усиление определенных ограничений доверили местным властям

С сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Новая методика состоит из следующих пунктов:
Ранее в Минздраве заявили, что с 22 июня будет происходить усиление карантина в тех областях, где это необходимо.
Показатели по COVID-19 могут усилить или ослабить карантин:
Отметим, в настоящее время наиболее зараженными регионами остаются: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.
Добавим, что с сегодняшнего дня уже усиливают карантин в Одессе. В частности, запрещают работать заведениям оздоровления, проводить массовые мероприятия. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на местах для сидения. Вместе с тем, в Минздраве не исключают возможность ужесточения карантина в Закарпатской области. Лидером по количеству новых случаев коронавируса остается Львовская область, в которой продлили карантин до 22 июня. Сегодня местные власти рассмотрят возможность ослабления карантина в регионе.