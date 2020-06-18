Впервые в Украине коронавирус за сутки подтвержден у более чем 800 человек

Коронавирус в Украине по состоянию на четверг, 18 июня, подтвердили у 829 человек, общее количество заболевших увеличилось до 34 063 человек, свидетельствуют данные электронной карты Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Более 15 тысяч украинцев побороли болезнь, из них 504 - за последние сутки, от осложнений COVID-19 умерли 23 человека, с начала эпидемии – 966.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской (171), Закарпатской (74), Ровенской (73), Винницкой (63), Волынской (56), Харьковской (55) и Черновицкой (53) областях. В столице за сутки диагноз подтвердили у 58 киевлян.

Напомним, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.

"Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчения карантина - это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав - мы видим эти цифры... И это главная причина", - отметил он.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения. Карантин в Украине действует с 12 марта, первый этап ослабления ограничений начался 11 мая.