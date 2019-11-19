Впервые в Украине: профессиональные модели из харьковского инклюзивного агентства покоряют подиум

Эту девушку зовут Ирина Cорока. Она никогда не думала, что сможет стать моделью, и тем более - что сможет выйти на профессиональный подиум. Но когда в сети Фейсбук попалась на глаза анкета на кастинг в профессиональное инклюзивное модельное агентство, то сразу решила попробовать. И вот позади трехмесячный курс обучения в агентстве, а на руках у Ирины - настоящий профессиональный аттестат.

Ирина Сорока, модель

Мне интересно что-то показывать, тем более мир моды, какие-то интересные наряды, а так же макияжи и ещё что-то, я хотела бы заниматься этим.

Харьковское инклюзивное модельное агентство было создано впервые в Украине. Модели с инвалидностью уже много лет покоряют подиум на «Kharkiv Fashion», поэтому появилась необходимость в их профессиональном образовании, говорит автор идеи.

Елена Шингарёва, директор модельного агентства

Наши ребята выходили на подиум вместе с профессиональными моделями и демонстрировали коллекцию известных дизайнеров. Это было здорово, и постепенно мы пришли к идее о том, что необходимо выходить на новый профессиональный уровень. И таким образом возникла идея создания профессионального модельного инклюзивного агентства

Организаторы агентства уверяют - высокая мода отказывается от обязательных параметров 90*60*90. Одежду демонстрируют все, кто ее носит, независимо от объёмов и особенностей.

Поэтому директор агентства уверена, что для ее воспитанников такая возможность - не только попытка продемонстрировать новые костюмы или украшения, но и преодолеть личные вызовы.

Александр Яковец, модель

У нас був показ, дуже сподобалось, це був свого роду виклик для мене - спробувати себе в чомусь новому.

На этот раз сертификаты профессиональных моделей получили 28 учеников.