Впервые за 200 лет в Соборе Парижской богоматери не будет рождественской мессы

Парижане и все французы, а также тысячи туристов - в печали.

Впервые за 200 лет в соборе Нотр-Дам в Париже не пройдет знаметое рождественское богослужение, передает Белта со ссылкой на ВВС.

В здании продолжаются восстановительные работы после пожара.

Рождественское богослужение 25 декабря пройдет в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа на Луврской площади. В этом году в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа соорудили деревянную платформу, напоминающую пресвитерий в Нотр-Даме.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел в апреле этого года. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, собор должен быть восстановлен в течение пяти лет. Причина пожара до сих пор не установлена. Следователи склоняются к версии, что возгорание могло возникнуть из-за непогашенной сигареты или короткого замыкания.

В 2013 году Собору Парижской Богоматери исполнилось 850 лет, он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рождественские службы в нем проходили без перерыва на протяжении 200 лет. Лишь в конце XVIII века, во времена Французской революции противники католицизма на год превратили его в Храм Разума.

Собор Парижской Богоматери, пострадавший от масштабного пожара 15 апреля, восстанавливают по технологиям 21-го века.

Подробные 3D-карты культового и исторического собора Нотр-Дам в Париже дают надежду на точную реконструкцию после того, как он был разрушен мощным пожаром 15 апреля. Были разрушены как потолок, так и шпиль, а также внутренние работы по дереву.

Когда историк искусства Эндрю Таллон использовал лазерные сканы для создания безукоризненно точной модели собора, он не мог и предположить, что его подробные лазерные сканы пригодятся для восстановления пострадавшего от пожара прекрасного здания. Он не был первым, кто это сделал, но у него оказалось наиболее объекмное количество таких работ. Теперь они будут изучаться для практического применения, ссылается на публикацию в National Geographic издание GPS World.

Потрясающе реалистичные панорамные фотографии удивительно точны. В Нотр-Дам историк сделал снимки из более чем 50 мест в соборе и вокруг него, собрав более одного миллиарда точек данных.

Еще один источник, который будет использоваться при реконструкции поврежденного здания, - видеоигра Assassin's Creed: Unity. При ее создании художница компании Ubisoft Кэролайн Мизсе провела два года, изучая детали здания, сообщает о создании видеоигры Verge.