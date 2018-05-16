ВР упрощает процедуру назначения проведения экспертизы умерших

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований для проведения экспертизы» (регистрационный номер 8116).

За данное решение проголосовали 235 народных депутатов.

Народный депутат Украины Александр Долженков напомнил, что 15 декабря 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», которым с 15 марта 2018 года «очень существенно была осложнена и забюрократизирована процедура проведения судебно-медицинской экспертизы».

По словам депутата, до 15 марта в случае смерти человека при неопределенных обстоятельств на место происшествия приезжали врачи, которые констатировали смерть, и следователи, которые открывали дело по факту смерти и составляли постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Только после этого тело, вместе с этим постановлением, может быть направлено в морг и принято на экспертизу.

В то же время с 15 марта, отметил Долженков, экспертиза осталась обязательной, но она может быть проведена только на основании решения суда. Без этого люди не могут быстро доставить умерших в морг и впоследствии похоронить их.

По его словам, таким образом, с 15 марта этого года тело умершего должно храниться у родственников не менее 72 часа.

В свою очередь, народный депутат Украины Антон Геращенко отметил, что Верховная Рада допустила ошибки, приняв поправки в кодексы, что привело «к определенному коллапсу в правоохранительной системе». По его словам, исключается норма, согласно которой следователь должен обращаться в суд с запросом о проведении экспертизы, а не к эксперту в тот же день.

Отмена этой нормы, отметил Геращенко, даст возможность следователю, как и ранее, в тот же день обращаться к эксперту, который уже на следующий день предоставит заключение.

Депутат добавил, что обращение в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы занимает несколько дней.

Поэтому в сессионном зале приняли поправку народного депутата Украины Татьяны Юзьковой (фракция Радикальной партии), которая предложила в статье 243 Уголовного процессуального кодекса в части 3 исключить последний пункт, которым определяется обязательность назначения судебно-медицинской экспертизы при установлении причин смерти.

