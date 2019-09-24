Врач нарколог - о волне наркомании, захлестнувшей Харьков

В витрине этой аптеки, которая находится по проспекту Тракторостроителей 140-А, - три дырки от пуль. Ими уже занимаются правоохранители. Сами работники аптеки рассказывать, почему и как в них стреляли, не хотят. А вот местные жители о ситуации говорят охотно - выстрелы связывают с волной наркомании, буквально захлестнувшей их район.

Светлана Вдовиченко, мать двоих детей

Ну да, мы пришли домой, а дедушка говорит, что переживал за нас, потому что мы были в гостях, а тут стреляли где-то, он выстрелы слышал. Та и шприцы у нас, и в подъездах, и в доме, и на улице - вот так могут высыпать из пакета, и оно будет лежать. Что по району есть наркоманы - это сто процентов. А вот как бороться с ними...

Пока Светлана беспокоится, что никто не борется с самой проблемой, местные пенсионерки жалуются на ее последствия - множество шприцев и игл, которые лежат и у самых домов, а также в подъездах.

Наталья Волкова, пенсионерка

У нас подъезде даже было, у нас же в подъезде нормальные люди. Шприцы были разбросаны, мы пожаловались в милицию, нам поменяли код. Они каким-то образом заходили в подъезд.

Татьяна Василенко, пенсионерка

И шприцы у нас есть, вон, за домом полно. И шприцы, и иголки. За домом - с тыльной стороны дома.

По словам врача-нарколога Евгения Бабенко, неудивительно, что аптеки - это нередко «оазис» для наркозависимых. Там, по его словам, можно найти не только шприцы, жгуты и иглы, но нередко и кое-что несколько посерьезнее.

Евгений Бабенко, врач-нарколог

Помимо того, что сам путь введения - инъекционный, это ведь шприцы, вата - в наркоаптеках, простите за слэнг, они находят кодеиносодержащие, анальгетики и сходные препараты. Данные препараты выписываются обязательно по рецепту, но де факто мы имеем частые ситуации, когда они отпускаются в вечернее, ночное время без рецептурных бланков.

И пока наркотическую зависимость обсуждают взрослые, страдают от нее дети. Так, с диагнозом «передозировка наркотическими веществами» в Харьковскую областную клиническую больницу накануне попал житель села Борисовка Харьковского района. Пострадавшему всего 16 лет, сейчас он - в реанимации в тяжелом состоянии, и медики делают все, чтобы спасти его жизнь.

Евгений Бабенко объясняет - наркомания как болезнь сегодня сильно "помолодела", а среди тех, кто попадает в больницу с передозировкой, большинство - именно молодые люди.

Евгений Бабенко, врач-нарколог

Ну, грубо говоря, в первую «встречу» не знают ни действия препарата, ни правильной дозировки, и у человека срабатывает инстинкт жадности. И нет знакомства организма ранее с препаратом. Да и еще не сформировалась толерантность, привыкание к наркотическому веществу. И вот мы имеем такой эффект, к сожалению

Поэтому мужчина советует внимательнее следить именно за младшими детьми, которые могут попасть под дурное влияние.

А пока полиция пытается установить место, где парень приобрел наркотические вещества и другие обстоятельства этого события.