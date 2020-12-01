Врач оценила риски заражения COVID-19 в метро

Риск заразиться COVID-19 в метрополитене ниже, чем в других публичных местах. Это связано с хорошей циркуляцией воздуха в метро.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан. Она отметила, что риск подхватить инфекцию в метро ниже также и из-за того, что люди на длительное время в "подземке" не задерживаются.

"Что касается транспорта, то в том же метро мы не находимся длительное время, чтобы инфицироваться, тем более при наличии такой вентиляции. Когда есть движение воздуха, риск инфицирования намного ниже", - пояснила Доан.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" будет предусматривать выход из него регионов в разное время.