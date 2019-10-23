Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей

Детям до 12 лет аспирин противопоказан не только при гриппе, но и при любом другом заболевании. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью телеканалу "Звезда".

Она объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором повреждается печень.

"И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее", — сказала врач.

Она добавила, что такое осложнение смертельно опасно.

Кроме того, врач опровергла миф о том, что аспирин помогает снизить похмельный синдром. По ее словам, препарат лишь усиливает токсическое действие.

Ранее ученые выяснили, что если аспирин пьют относительно здоровые люди, то он приносит им больше вреда, чем пользы.

