Врача-нарколога обвиняют в торговле рецептами на наркопрепараты: дело передано в суд

Прокуратура утвердила обвинение врачу-наркологу, который торговал рецептами на наркотики и психотропы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из частных медицинских центров направлен в суд.

34-летнему врачу-наркологу инкриминируется торговля рецептами на специальные (наркотические) лекарственные средства (ч. 1, 2 ст. 319 УК Украины).

Следствием установлено, что в течение февраля-марта этого года медработник незаконно и безосновательно выдавал рецептурные бланки на получение наркотических лекарств различным лицам. При этом врач обзор таких «пациентов» не проводил и даже не убедился в том, что им можно употреблять такие препараты.

За один незаконный рецепт мужчина получал в среднем 400-500 гривен. Всего следствием задокументирован 101 эпизод его противоправной деятельности.

Незаконный «бизнес» медработника разоблачили в конце марта этого года. Во время обысков на его рабочем месте обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, удостоверяющих незаконной деятельности врача.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.