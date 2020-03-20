Врачей на время карантина будет перевозить такси Uber - Минздрав

Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

«По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине», - сказано в сообщении.

Как отметили в МОЗ, эта договоренность включает лимит на 10000 бесплатных поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

«МОЗ Украины благодарит Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни», - добавили в МОЗ.