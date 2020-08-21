Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального из омской больницы за границу

Состояние оппозиционного российского политика Алексея Навального не позволяет его перевозку. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.

Об этом сообщила пресс- секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она в Твиттере.

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку Навального.

"Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в этот момент, врачи не дают разрешения", - отметила Ярмыш.

Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.

"При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", - отмечает Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что российские врачи, привлеченные к лечению Навального, не хуже немецких.

Комментарий медика опубликовал журналист "Дождя" Илья Шепелин.

Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток.

"Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные", - сказал медик.

По данным полиции, в организме Навального "обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих", сообщила Ярмыш.

Названия вещества не сообщают якобы из-за тайны следствия.

Врачи на это сообщение не реагируют.

Как пишет МБХ Медиа, что жена политика Юлия рассказала, что всем, кто находится рядом с Навальным, нужны специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея.

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсическое отравление.

Навальный не приходил в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Точный диагноз Алексея Навального до сих пор неизвестен.