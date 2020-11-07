Врачи рассказали, что потеря обоняния при COVID-19 – хороший знак

07 ноября 2020 г. 17:30
Источник: УНИАН
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Врачи пришли к выводу, что потеря обоняния при COVID-19 – это хороший знак. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что врачи заметили закономерность, что этот симптом присущ людям с легким течением болезни.

«Тяжелые пациенты реже перестают чувствовать запахи», - говорится в сюжете.

Пока в мире еще не было таких случаев, чтобы обоняние после коронавируса не восстановилось совсем.

«Все восстановится, просто надо время», – уверяют врачи.

Симптомы коронавируса: что стоит знать

К наиболее распространенным симптомам инфицирования коронавирусом, по данным Всемирного здравоохранения, относятся:

  • лихорадка;
  • сухой кашель;
  • утомляемость.

За полгода коронавирус как инфекция в Украине не поменял свое «поведение», однако стал несколько агрессивнее. У больных появились и новые симптомы.

Теперь к симптомам добавился насморк и першение в горле. Так, два-три дня наблюдается сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье. Кроме того, не всегда симптомом коронавируса является температура.

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