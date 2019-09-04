Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП, при котором автомобиль разорвало на части

Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло 3 сентября в районе Салтовки – возле выезда с улицы Леся Сердюка на окружную дорогу ВАЗ 2101 врезался в столб: от удара автомобиль разорвало на части.

В результате ДТП серьезно пострадали двое мужчин – водитель и пассажир автомобиля «Жигули».

Как сообщил и.о. заместителя главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи по хирургической службе Андрей Соцкий, оба пострадавших, которые в момент ДТП находились в «Жигулях», находятся в реанимации отделения политравмы, состояние обоих стабильно.