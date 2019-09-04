 

Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП, при котором автомобиль разорвало на части

04 сентября 2019 г. 14:25
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Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло 3 сентября  в районе Салтовки – возле выезда с улицы Леся Сердюка на окружную дорогу ВАЗ 2101 врезался в столб: от удара автомобиль разорвало на части. 

В результате ДТП серьезно пострадали  двое мужчин – водитель и пассажир автомобиля «Жигули».

Как сообщил и.о. заместителя главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи по хирургической службе Андрей Соцкий, оба пострадавших, которые в момент ДТП находились в «Жигулях», находятся в реанимации отделения политравмы, состояние обоих стабильно.

 

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