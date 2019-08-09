 

Врачи рассказали о состоянии харьковчанки, на которую упал забор на Салтовке

09 августа 2019 г. 10:35
55 просмотров

Харьковчанка, на которую упал забор возле станции метро «Героев Труда», находится в реанимации городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на и.о. заместителя главврача городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи из хирургической службы Андрея Соцкого, она получила черепно-мозговую травму, ей сделали операцию, она находится в реанимации. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, днем 8 августа вблизи станции метро «Героев Труда» на 19-летнюю девушку-пешехода упал металлический забор.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация первоначально была внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК, а затем квалификация была изменена на ч.1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.

Материалы по данному факту направлены в следственное управление ГУНП в Харьковской области.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.