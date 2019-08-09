Врачи рассказали о состоянии харьковчанки, на которую упал забор на Салтовке

Харьковчанка, на которую упал забор возле станции метро «Героев Труда», находится в реанимации городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на и.о. заместителя главврача городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи из хирургической службы Андрея Соцкого, она получила черепно-мозговую травму, ей сделали операцию, она находится в реанимации. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, днем 8 августа вблизи станции метро «Героев Труда» на 19-летнюю девушку-пешехода упал металлический забор.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация первоначально была внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК, а затем квалификация была изменена на ч.1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.

Материалы по данному факту направлены в следственное управление ГУНП в Харьковской области.