Врачи скорой не будут проводить тест на коронавирус

23 марта 2020 г. 9:52
Источник: РБК-Украина
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Диагностика коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях. Об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в Facebook. В Минздраве подчеркнули, что при наличии респираторных симптомов необходимо сразу позвонить семейному врачу.

"Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", - заявили в Минздраве.

Также сообщается, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для так называемой "санитарной сортировки".

"То есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические меры", - пояснили в Минздраве.

 

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