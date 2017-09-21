Вручение документов на землю ветеранам АТО 92 ОМБр

Торжественное построение на плацу и вручение приказов о передаче в собственность земли ветеранам АТО, так началось сегодняшнее утро у военнослужащих 92 отдельной механизированной бригады. Среди получивших наделы семья Чуб. Каждому из супругов выделили по участку. Петр и Наталья служат в одной воинской части с 2005 года. Познакомились, когда мужчина проходил лечение в госпитале, где Наталья работала медсестрой, рассказывает Петр. Сейчас они воспитывают сына и дочку. У военного уже есть планы по поводу благоустройства своего участка.

Петр Чуб зам. нач. штаба 92 ОМБр

Для начала, это моя точка зрения, нужно построить место для отдыха. Для морального отдыха. Потому что, как ни как, данная ситуация… оно все иногда накапливается и хочется отдохнуть на природе.

Мария Манянина сегодня тоже получила документы на землю. Она служит уже 25 лет. За эти годы видела многое, дважды была в зоне АТО. Дочь Марии очень переживала за маму и сейчас женщина проходит службу в Чугуевском районе.

Мария Манянина, младший сержант

Зараз знаходжуся в місці постійної дислокації і виконую свій обо вязок. Так як я тут потрібніша.

Сегодня военнослужащие получили документы на 109 участков в Кочатке и 50 в Малиновке. Все наделы по 12 соток и предназначены для ведения садоводческого хазяйства. По данным Госгеокадастр в малиновке землю выдавать уже не будут, комплектация садоводческого товарищества ветеранов АТО, которое теперь состоит из 327 участков, завершена.