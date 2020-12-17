Все, что вы хотели знать про бесконтактный термометр®

Бесконтактный термометр – отличное изобретение нашего времени. Применение градусников ртутных – процесс опасный, длительный и утомительный. А бесконтактный аналог измеряет температуру быстро, результаты показывает наглядно. А главное – он является совершенно безопасным. В этой статье вы найдете самую важную информацию о градусниках этого типа. Также узнаете, как применять инфракрасные термометры, и какие они имеют особенности.

Как он работает?

Все достаточно просто. Оптическая система прибора фокусирует принятый им тепловой луч. Луч попадает на температурный датчик, преобразователь пирометрический. На выход он дает электро сигнал. Его значение пропорционально температуре тела пользователя. Сигнал идет сквозь вторичный электронный преобразователь. Попадает в измерительно-счетное устройство и затем выводится на монитор. Уже в виде понятных нам чисел. Именно таким является принцип действия, если объяснять кратко.

О главных преимуществах

Бесконтактный, инфракрасный градусник – оптимальное решение, когда температуру надо измерить быстро и без сложностей. Замер он делает за секунды, затем показывает результат на большом мониторе с подсветкой. Дополнительные преимущества у него следующие:

большой монитор у качественных моделей;

быстрое получение результата;

не надо обездвиживать пациента;

безопасность и отсутствие ртути;

ударопрочность корпуса и отсутствие хрупкого стекла;

достаточная точность.

Нюансы у модели тоже есть: цена не является низкой, прибор не подходит для большого коллектива, нуждается в дезинфекции и особых условиях.

Как выбрать самый надежный прибор?

Качество и надежность градусника – это качество его деталей и устройств. Последнее условие точно соблюдено у устройств от известных производителей. Градусники не самые дешевые, разработанные и произведенные известной компанией качественны. То есть гарантированно будут надежными и точными.

Типы градусников бывают разные, производителей много. Но если, например, корпус имеет щели, заусеницы, а пластик дешевый, то о надежности говорить не приходится.

О правилах применения

Точность напрямую зависит от того, знает ли пользователь, как настроить и как применять термометр. Кожа нужна сухая и чистая. Температура воздуха должна быть от 16 градусов до 40. И градусник должен полежать в таких условиях хотя бы полчаса. Человек тоже должен пребывать в них такое же время. Нельзя мерить температуру сразу же после напряжения, тренировки, приема ванны или еды. И еще – градусник нельзя долго держать в руках.

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