В Минздраве рассказали о выплате доплат медикам с 1 сентября

23 октября 2020 г. 14:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Национальная служба здоровья профинансировала доплаты медикам с 1 сентября для всех медучреждений страны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Все медучреждения получили средства для выплат надбавок медикам с 1 сентября. Это более 1,27 млрд гривен за сентябрь, около 1,18 млрд гривен за октябрь", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы.

Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 миллиардов гривен.

 

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