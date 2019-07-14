 

Все меньше людей хотят получить украинское гражданство - статистика

14 июля 2019 г. 11:52
Источник: УНН
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За последние 5 лет существенно сократилось количество людей, которые получили гражданство Украины.

Об этом сообщили в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

По данным ГМСУ, в частности, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составила 3388, тогда как 2017 таких было 3639, а в 2014 - 6438 человек. За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

Количество лиц, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составила лишь 29, тогда как в прошлом году - таких было 70 человек , а в 2014 - 125 человек.

Приняли гражданство Украины по Указу Президента в этом году - 652 человека, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339 человек. 

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