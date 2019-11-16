Все саперы, которые занимались разминированием на полигоне, имели специальный допуск – командующий

16 ноября 2019 г. 14:54
Автор: Наталья Белокудря
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Все саперы, которые занимались разминированием на полигоне,  имели специальный допуск.

Почему загорелся двигатель  ракеты  заниженного комплекса «Куб» – выяснит следствие. 

Как рассказал командующий сил логистики ВСУ Олег Вишневский,  двигатели для ракеты «Куб» на вооружении ВСУ сейчас не числятся, они предназначены для поражения воздушных целей.

ОЛЕГ ВИШНЕВСКИЙ,  командующий сил логистики ВСУ

Під час погрузки реактивних двигунів на машини сталося загоряння цього двигуна, і загоряння інших двигунів які знаходились у цій машині. Внаслідок чого загинуло два військовослужбовця, ще четверо отримали поранення. Всі вибухи прекратились, вибухи - це сплахи цих двигунів, які давали хлопки, тому і місцеве населення кваліліфікували їх як вибухи, їх було близько двадцяти. От тих двигунів , які знаходились на машині.

Сейчас на месте ЧП работают пиротехники на территории военной части, а также оперативная группа Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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