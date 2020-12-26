Все страны ЕС получили вакцину от COVID-19: вакцинация населения начинается завтра

26 декабря 2020 г. 15:38
Источник: РБК-Украина
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Вакцина от COVID по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Завтра вакцинация стартует во всех странах-участницах ЕС. Об этом в своем обращении заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня переворачиваем страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС", - отметила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что одновременная вакцинация в ЕС является "трогательным моментом единства" и надежным выходом из пандемии коронавируса.

Напомним, на этой неделе по странам ЕС начали развозить первые партии вакцины от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

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