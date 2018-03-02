Все учебные заведения Харькова уходят на вынужденные каникулы - Горсовет

Все учебные заведения в Харькове уходят на вынужденные каникулы до 12 марта.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

«Во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи, ПТУ и так далее) с завтрашнего дня каникулы. До 7-го марта включительно. Потом праздники. То есть в школу детки идут аж 12-го марта», - написал Юрий Сидоренко.

При этом он отметил, что образовательный процесс будет продолжаться дистанционно.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, с 3 по 7 марта учреждения образования (школы, ПТУ) не будут работать в связи с тем, что в Украине введен Национальный план действий для экономии энергоресурсов из-за нехватки газа.

Далее, с 8 по 11 марта, в Украине - выходные дни.

Таким образом, занятия в учреждениях образования возобновятся 12 марта.