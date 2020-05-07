Всегда на передовой: ко Дню Пехоты в 92 ОМБр вручили награды и открыли Мемориал погибшим сослуживцам

Они защищают Украину и любые военные операции редко обходятся без их участия. Это - украинские пехотинцы.

Дякую за службу, прийміть нагороду

Наталья Мищенко получает медаль «За воинскую службу Украине». Женщина менее двух месяцев назад вернулась из зоны проведения Операции Объединенных Сил. Рассказывает, её батальон выполнял боевые задачи в тридцати километрах от Донецка

НАТАЛЬЯ МИЩЕНКО, военнослужащая 22-го отдельного мотопехотного батальйона 92-й ОМБр

Наприклад, я проходжу військову службу у взводі розвідки , але на взводно-опорному пункті я проходила військову службу поряд із піхотинцями, які зараз є не тільки побратимами, а й моїми друзями

С соблюдением социальной дистанции и в защитных масках выстроились на плацу бойцы и командиры 92-й Отдельной механизированной бригады. В этой войне, говорит полковник Александр Нестеренко, нелегкие испытания легли на плечи пехотинцев, и именно пехота несет самые тяжелые потери.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРЕНКО, командующий Оперативного командования «Восток»

Я бажаю, щоб всі ваші мрії збувались, хай Бог вберігає вас і Україну.

Бойцы девяносто второй бригады шестой год защищают Украину на Востоке. И везде задействованы пехотинцы.

В марте две тысячи четырнадцатого подразделения бригады отправились в район российско-украинской границы Харьковской области. Первые потери были через несколько месяцев, в августе, под Иловайском

ВИТАЛИЙ НАЩУБСКИЙ, командир механизированного батальйона 92-й ОМБр

Перше завдання бригади було - це вихід на державний кордон поблизу Харкова, це Бєлгородський напрямок. Батальйонно-тактична група, і я в ній був спочатку на посаді командира взводу, потім - командира роти, і ми виконували там завдання

Шестьдесят три воина бригады погибли на войне с русскими оккупантами. Отныне их имена увековечены на этом Мемориале. Его построили за пять дней, рассказывает бывший комбриг девяносто второй.

ВЛАДИМИР КОКОРЕВ, заместитель командующего Оперативного командования «Восток»

Сам габіон, це габіон військовий, по цивільному – захисна стінка , вона символізує захист. Державні символи – тризуб, шість плит – шість років війни. Хотілось, щоб те крайнє прізвище, яке там є, так і залишалось

Боевое знамя бригады принимает подполковник Павел Федосенко. Говорит: гордится славными традициями бригады и поздравляет виновников торжества - пехотинцев. По его словам, пехота всегда на передовой и часто решает, кто победит в бою.