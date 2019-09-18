Всем трём задержанным после ХарьковПрайда избрали меру пресечения

"Нет полицейским репрессиям". С таким лозунгом в Дзержинский суд несколько десятков сторонников правых движений пришли поддержать своих собратьев, которых накануне задержали полицейские на улице Рымарской. В тот день между радикальными молодыми людьми и правоохранителями произошла стычка, в ходе которой двое полицейских получили ожоги в результате распыления газа. Трем молодчикам вручили подозрение по статье «угроза или насилие над работником правоохранительного органа».

Сегодня же в суде избирают меру пресечения для двух фрайкоровцев и одного киевского журналиста Всемирно-Броварского телевидения Ростислава Федорко. Защитник последнего Анатолий Тарасенко, говорит, что будет добиваться освобождения подзащитного. И уверяет, что Федорко не применял силу по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, а, наоборот - сам стал жертвой полицейских. Однако, по словам Тарасенко, телесные повреждения зафиксировать не удалось, поэтому встречного иска не будет.

Анатолий Тарасенко, представитель задержанного Ростислава Федорко

Мого підзахисного було затримано і було затримано в зв’язку з тим, що він приїхав до нашого міста для того, щоб приймати участь в мирному демократичному заході, але нажаль, дві з половиною тисячі поліцейських для Харкова мало для того, щоб забезпечити громадський порядок під час таких провокаційних заходів.

Двое из задержанных - члены общественной организации "Фрайкор" Максим Сахненко и Вадим Макаров. По словам главы фрайкоровцев Георгия Тарасенко, задержание его собратьев - необоснованное, более того - Тарасенко уверяет, что ребята никак не причастны к избиению подростка в саду Шевченко и к столкновениям с полицией.

Георгий Тарасенко, председатель ОО «Фрайкор»

Один з хлопців - це Максим Сахненко, якого судять. Він був затриманий самий перший взагалі, ще я не вспів підійти, другий хлопець, ось цей - Ростислав Федорко – журналіст, його вже затримали, коли конфлікт на Римарській завершився, і він там просто ходив і знімав, йому розбили телефон. А Вадима Макарова затримали вже після трьох з половиною годин після заходу - вже під Шевченківським райвідділом, де він просто стояв і підтримував хлопців, які були там.

Прокуратура в качестве меры пресечения для журналиста Ростислава Федорко требовала содержания под стражей, в связи с кучей существующих рисков, рассказывает пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Це, в першу чергу, переховуватися від слідства, тому що особа не проживає постійно у місті Харкові. Не має соціальних тісних зв’язків тут, крім того, є підтверджена вже інформація, що особа є підозрюваною в іншому кримінальному провадженні в іншій області і переховувався якийсь час від слідства, тому ми вважаємо цей ризик абсолютно доведеним.

Суд решил Федорко оставить под стражей сроком на шестьдесят суток. А вот для фрайкоровцев прокуратура просила менее строгую меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Тому що у них менше ризиків, так у них, у всякому випадку, на даний момент не встановлено проблем з законом, так. Не має інших якихось моментів. Дійсно, злочин не тяжкий, на даний час не вбачається необхідності тримати цих людей під вартою.

Максимальная санкция статьи, которую инкриминируют парням, предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы на срок до пяти лет.