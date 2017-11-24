Всем военнослужащим ВСУ разрешили носить усы и бороду

24 ноября 2017 г. 17:08
Источник: 112.ua
38 просмотров

Военнослужащие ВСУ могут носить бороду и усы во время боевых заданий, в том числе и в зоне АТО. Об этом говорится в статье 112.ua «Не похожи на противника. Как будут выглядеть ВСУ в новой форме одежды» со ссылкой на приказ министра обороны №606.

"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - говорится в приказе.

Ранее в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины речь шла о том, что "прическа военнослужащего, а также усы, борода, если они имеются, должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения. Ношение бороды разрешается только офицерам и прапорщикам (мичманам) при наличии медицинских показаний” (пункт 242, "Соблюдение правил личной гигиены").

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.