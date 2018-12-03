Всемирный день борьбы со СПИДом: какую роль играют обезьяны в развитии и лечении болезни

Первого декабря в мире отметили день борьбы со СПИДом. Сейчас ученые все еще не могут точно определиться, как и где возник вирус иммунодефицита человека, хотя история его развития изучена более чем достаточно. Так одна из теорий заключается в том, что первыми вирусоносителями были зеленые мартышки.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Ученые очень часто используют их в биомедицинских исследованиях, изучают их звуковую сигнализацию для проведения поведенческих экспериментов, проводят исследование резистентности к вирусам и используют тканевые культуры органов зеленых мартышек для создания вакцин.

Ученые считают, что по этой теории вирус сначала атаковал именно приматов в Африке, а люди заражались уже, съев мясо зараженных животных.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Зеленые мартышки – это природный резервуар вируса иммунодефицита обезьян так называемого СИФ, который сходен с вирусом иммунодефицита человека ВИЧ. При этом зеленые мартышки могут жить с вирусом без развития иммунодефицита. СИФ пребывает в их организме незаметно, не причиняя абсолютно никакого вреда здоровью. Ученые выяснили, что данный вирус вступил во взаимодействие с клетками организма предков всех зеленых мартышек около миллиона лет тому назад.

Со временем, говорит Жанна Сивуха, различные виды обезьян по-своему эволюционировали, и у каждого из них сложилась своя взаимодействие и выработка механизма сосуществования с данным вирусом. У них СПИД не развивается, а у человека ВИЧ неизбежно приводит к СПИДу и непосредственно к смерти. Поэтому, возможно, именно обезьяны помогут и человеку преодолеть коварный вирус.