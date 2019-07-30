Всемирный День друзей: история праздника

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30 июля 2019 г. 9:00
Источник: УНИАН
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Сегодня, 30 июля, во всем мире отмечают Международный день дружбы. Этот праздник был установлен Организацией объединенных наций, чтобы напомнить людям не только о дружбе межличностной, но и о дружбе между странами и народами.

Международный день дружбы был провозглашен  Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Его отмечают ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

В первую очередь, таким образом в ООН пытаются напомнить о важности дружбы между народами и странами для сохранения мира. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, генсек ООН Пан Ги Мун призвал не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент прочного мира.

"В этом году Международный день дружбы пришелся на то время, когда во многих частях мира идут широкомасштабные войны, ширятся насилие и недоверие между людьми. Люди, которые раньше жили в согласии, оказываются в условиях конфликта со своими соседями; люди, у которых нет иного выбора, кроме как жить вместе, оказываются все дальше друг от друга. Какова бы ни была причина вражды и вооруженного насилия, какие бы могущественные силы ни стояли за ними, человеческий дух может быть гораздо сильнее. Наш священный долг заключается в том, чтобы обеспечить его торжество. По случаю Международного дня дружбы давайте вспомним о том, что нас связывает вне зависимости от расы, религии, пола, сексуальной ориентации или границ. Давайте же развивать солидарность, ведь мы — единая человеческая семья на нашей единственной планете. Давайте же стремиться к настоящей и прочной дружбе", - говорилось в поздравлении Ги Муна.
 

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