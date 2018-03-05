Всемирный день почки под стенами больницы. Что хотят знать харьковчане, которые больны почечной недостаточностью?

Все эти люди объединены одной бедой - болезнью, которая называется почечной недостаточностью. Из-за нее они должны проходить процедуру диализа по несколько раз в неделю.

Но существует альтернатива, рассказывают люди - это трупная имплантация. Эта процедура может помочь вернуться больным пациентам к полноценной жизни, уверяет Олег Нежурин, председатель областной ассоциации пациентов гемодиализа.

Люди собрались в рамках всеукраинской акции «Почка - наша жизнь», чтобы привлечь внимание общества и власти к проблеме трупной имплантации

Олег Нежурин, председатель областной ассоциации пациентов гемодиализа

Этот вид медпомощи в Украине практически перестал существовать, его практически нет. И принят пилотный проект МОЗ Украины по трансплантации. И также целью этой акции… наш город является, входит в этот пилотный проект. Мы хотим, чтобы этот проект заработал поскорее в нашем медучреждении.

В 2018 году стартовал пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора.

Украина в рамках этого проекта планирует проводить трансплантацию почек в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и Львове.

Но до дела дошло только в Запорожье, говорят люди. Поэтому все, кто имеет возможность, едут в Беларусь, где семь лет назад был принят закон, в котором заложена презумпция согласия, после чего там в 40 раз увеличилось количество операций по трансплантации.

Влетают такие поездки украинцам в копеечку, рассказывает Марина. Она пережила трупную пересадку почки именно в Белоруссии несколько лет назад. Обошлось это девушке в 60 000 долларов, говорит, собирать пришлось всем миром.

Сегодня Марина чувствует себя хорошо, приходит в местную больницу для планового осмотра.

Марина Зеленюк

Просто когда выходишь и понимаешь, что ты целый день можешь отсутствовать дома, не возвращаясь на диализ и не приходя в больницу, не приезжая сюда три раза в неделю, как люди на 4 часа к аппарату подключаются. Ну, я полноценно живу.

Всем, кто здесь собрался, непонятно, почему в харьковской больнице до сих пор не было создано даже очереди на пересадку почки, когда уже есть пилотный проект, о котором знают в медицинском учреждении.

Александр Пархоменко

В Харькове, насколько я знаю, центр трансплантации открыли в 2007 году. То есть, и до сего дня тут делали только родственные трансплантации, о трупной трансплантации речи тут никогда не шло. Поэтому и листов ожидания реципиентов у нас нету.

В медицинском учреждении, в свою очередь, говорят, что были извещены о том, что участвуют в пилотном проекте, как и еще пять областей Украины.

В больнице регулярно отвечают на запросы координационного центра министерства здравоохранения. Но без четкого распоряжение врачи ничего сделать не могут.

Владислав Демченко, зам. дир. урологического центра по лечебной работе

Есть определенные звенья цепи. Мы – самое, будем так говорить, низшее звено, звено технического исполнения. Для того, чтобы это техническое исполнение заработало, нужны директивные документы, по которым мы будем работать

Когда действительно проект заработает - остается загадкой. А пациенты тем временем должны проходить по три процедуры диализа каждую неделю. И иногда покупать лекарства из своего кармана.