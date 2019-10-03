 

Всемирный день защиты животных: в центре Харькова состоится шествие

03 октября 2019 г. 16:40
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Завтра, 4 октября, на площади Свободы в Харькове пройдет мероприятие «Час доброты», посвященное Всемирному дню защиты животных.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, сотрудники Центра обращения с животными и волонтеры вместе с собаками из городского приюта пройдут шествием.

Своей акцией зоозащитники хотят привлечь внимание харьковчан к судьбе бездомных животных, которым нужен дом и любящие хозяева.

Начало мероприятия - в 15:00. К участию в нем могут присоединиться все желающие.

Отметим, что Всемирный день защиты животных, или День животных отмечается 4 октября ежегодно.

Этот международный день призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. 

 

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