Всенародный опрос в день выборов: назван один из вопросов, на который предложат ответить украинцам

На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - отметил Зеленский.

Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что всенародный опрос не может быть репетицией референдума и не будет профинансирован за счет государственных средств.