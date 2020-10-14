Всенародный опрос в день выборов: назван один из вопросов, на который предложат ответить украинцам

14 октября 2020 г. 14:50
Источник: РБК-Украина
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На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - отметил Зеленский.

Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что всенародный опрос не может быть репетицией референдума и не будет профинансирован за счет государственных средств.

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